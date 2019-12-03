Haberler » Güncel » 5 bin 113 çalışana turizm eğitimi - Haber

5 bin 113 çalışana turizm eğitimi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 5 bin 113 sektör çalışanına turizm eğitimi verildiğini açıkladı.

03.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:015 bin 113 çalışana turizm eğitimi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 5 bin 113 sektör çalışanına turizm eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın usta öğreticileri tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi konularında eğitim aldı. 'İşbaşı Eğitimi Kursları', 'Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları', 'Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları' ile 'Kişisel Gelişim Semineri' başlıklarıyla düzenlenen programları başarıyla tamamlayanlar ise sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu yıl 5 bin 113 çalışana turizm eğitimi sunan bakanlık, bugüne kadar ise 110 binin üzerinde sektör çalışanına mesleki turizm eğitimleri ve belgelendirme hizmeti sağladı. Bu yılın ilk 11 ayında Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Trabzon ve Van illerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde eğitimlere ara vermeden devam eden Bakanlık ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile TBMM Destek Hizmetleri Birimlerinde çalışan personele de işbaşı eğitimleri verdi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te hizmet veren turizm sektörü çalışanlarına da eğitim verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu eğitimleri yılsonuna kadar tamamlayacak.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30 Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:30 BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS - Haber
11:30 HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu - Haber
11:30 Mardin'de "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri" - Haber
11:30 Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Haberler
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 11:37:43