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5 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı, "Sicil kaydım yok" dedi

5 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı, "Sicil kaydım yok" dedi Aksaray'da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli, "Benim daha sicil kaydım yok, git" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

26.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:55
5 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı, "Sicil kaydım yok" dedi
AKSARAY - Aksaray 'da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli, "Benim daha sicil kaydım yok, git" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.
Operasyon, Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, batı illerinden Aksaray'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonrasında tespit ettiği K.C. ve Ö.K. isimli şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta yapılan takibin ardından 2 şüphelinin Aksaray'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler plakasını önceden belirledikleri otomobili Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Aksaray girişinde operasyon için düğmeye basan NSM ve KOM ekipleri otomobili durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından otomobilde arama yapan ekipler 5 bin adet uyuşturucu hap, 105 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 300 TL para ele geçirdi.
İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Operasyonun ardından gözaltına alınan K.C. ve Ö.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen K.C., hastaneden çıkarken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Benim daha sicil kaydım yok, git" diyerek tepki gösterdi. Sağlık kontrolünün ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli bugün sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı, ’Sicil kaydım yok’ dedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Ankara, 3. Sayfa

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5 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı, "Sicil kaydım yok" dedi

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