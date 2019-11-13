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5 bin Altındağlı Ankara'nın tarihi yerlerini gezdi

5 bin Altındağlı, "Ankara'yı Tanıyoruz" projesi kapsamında, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Şereflikoçhisar'ı gezdi.

13.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:395 bin Altındağlı Ankara'nın tarihi yerlerini gezdi
5 bin Altındağlı, " 'yı Tanıyoruz" projesi kapsamında, , , , Nallıhan ve Şereflikoçhisar'ı gezdi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla başlatılan, "Ankara'yı Tanıyoruz" gezileri büyük ilgi gördü. Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Şerflikoçhisar'a (Tuz Gölü) düzenlenen gezilerde Altındağlılar, Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.

Ankara turizmine katkı

Altındağ genelinden, 5 bin kişinin katıldığı gezilerin hem Ankara ekonomisine hem de Ankara turizmine katkı sağladığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Biz Ankara'nın güzelliklerini tanıtmak için başladığımız bu gezilerin ne kadar önemli olduğunu gördük. 5 bin kişinin katıldığı bu geziler sayesinde hemşehrilerimiz, başkentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme imkanı buldu" dedi.

Öncelik Ankara

"Kültür gezileri yapılacaksa, ilk olarak yaşadığımız şehri yakından tanımalıyız" diyen Başkan Balcı, gezi programının bu düşünce doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Balcı, "Ankaramız ve ilçeleri tarihi açıdan pek çok değerli alana, doğal güzelliğe sahip... Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri mutlaka görmesi, yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. Buralar şehrin merkezine en fazla 1 saat uzaklıkta... Altındağlı vatandaşlarımız da bu ilçelerimizi görsün, yaşadığı şehri yakından tanısın istiyoruz" dedi. - ANKARA

Çamlıdere, Beypazarı, Polatlı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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