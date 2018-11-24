5 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:26

Keçiören Belediyesinin düzenlediği, Karşıyaka Mahallesi Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi civarında başlatılan ağaçlandırma faaliyetinde 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.Keçiören Belediyesi, son 10 yılda ilçenin farklı bölgelerinde kurduğu şehir ormanlarını genişletmek için çeşitli sivil organizasyonlara da öncülük etmeye devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi Abdürrahim Karakoç Kültür Merkezi civarında başlatılan ağaçlandırma faaliyetine; Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle, anaokulu öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar birçok öğrenci grubu katıldı. Ladin, sedir, mavi servi, leylandi, karaçam, goldrider türünden ağaçlar toprakla buluşturulurken, minik öğrencilerin doğayla iç içe görüntüsü aileleri mutlu etti. Ak Parti Meclis İdari Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı ağaç dikme etkinliğinde 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. Son 10 yılda yaklaşık 1 milyon fidanı toprakla buluşturan Keçiören Belediyesi, kişi başına düşen 2.2 metrekarelik yeşil alan miktarını yüzde 7'ye çıkardı.Bağlum Vadisi geliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesine katkı sunmak için 5 bin ağacı öğrencilerle birlikte diktiklerini söyleyen Başkan Ak, "Yeşil bir dünyada yaşamak hepimizin hayali. Ağaçlandırma bölgemizin bulunduğu bu alan 80 bin 185 metrekarelik bir sahayı kapsıyor. Bu sahaya bugün 5 bin ağaç diktik. Bağlum, gelişime açık bir bölge olduğundan burayı ağaçlandırma ve vatandaşın hizmetine açma konusunda çeşitli projelerimiz var. Uluharman'da Bağlum Vadisi adıyla; içerisinde park alanlarının, spor tesisinin ve yürüyüş yolunun bulunduğu bir doğa projesinin hazırlığı içerisindeyiz. Aynı zamanda Kösrelik Göleti'nin devri Devlet Su İşleri'nden Keçiören Belediyesi'ne geçtiğinde de bu alanı yeşil bir çehreye büründüreceğiz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ormanlarımızı ve doğaya dönüş projelerimizi geliştirip büyüteceğiz" dedi.AK Parti Meclis İdari Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen yeşil alan projelerinin giderek büyüdüğünü kaydetti. Yeğin, "Keçiören Belediyesi daha önce gerçekleştirdiği yeşil alan projelerinde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımızın başlattığı Fidanlar Fidanlarla Büyüyor projesine katkı sunmak için 5 bin ağacın toprakla buluşmasına vesile oldu. Bu organizasyona katkı sunan öğrencilerimize, belediye çalışanlarımıza, belediye başkanımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA