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5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasp ettiler

ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduklarını öne sürdükleri oto kiralama firması sahibi A.B.'nin cep telefonu ile otomobilini gasp eden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polis operasyonuyla yakalandı.

26.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:355 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasp ettiler

ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduklarını öne sürdükleri oto kiralama firması sahibi A.B.'nin cep telefonu ile otomobilini gasp eden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polis operasyonuyla yakalandı.

Gasp olayı, dün gece Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde yaşandı. U.Ç. ve N.D., 5 bin lira alacakları olduğunu iddia ettikleri oto kiralama firması sahibi A.B.'yi konuşmak için çağırdı. Üçlü randevu yerinde, otomobil içinde, bir süre konuştu. Ancak daha sonra U.Ç., tabancasını çekerek N.D. ile birlikte A.B.'nin otomobili ve cep telefonunu gasp etti. U.Ç. ve N.D. kaçarken, A.B. polisi aradı.Şikayet üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. ve N.D.'yi iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheliler ile birlikte bir adet tabanca ele geçirildi. İkili, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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