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5 bin yıllık geleneği yaşattılar

Kökleri 5 bin yıl önceye kadar uzanan ve UNESCO'nun 'somut olmayan kültür mirası' listesinde bulunan aşıklık geleneğinin temsilcileri Zübeyde Hanım Aile Merkezinde bir araya geldi.

20.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:30 5 bin yıllık geleneği yaşattılar
Kökleri 5 bin yıl önceye kadar uzanan ve UNESCO'nun 'somut olmayan kültür mirası' listesinde bulunan aşıklık geleneğinin temsilcileri Zübeyde Hanım Aile Merkezinde bir araya geldi. Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, yüzlerce yıllık geleneği yaşatan usta aşıklar; atışma, koçaklama, güzelleme, taşlama ve türkü dallarından sundukları örneklerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Mamak'ta, milli ve manevi değerleri yaşatan birçok etkinlikle vatandaşları buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizi her alanda sosyal ve yaşanabilir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla geleneklerimizi, değerlerimizi ve medeniyetimizi yeniden inşa ederek sosyal dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte köklü ve zengin kültürümüzün güzelliklerini gelecek nesillere taşıyarak, sürekliliğini sağlamak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Zübeyde Hanım, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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