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5 bin yıllık tuz mağarasında ders

Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Yaşadığım Şehri Öğreniyorum" projesi kapsamında okul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tanıyabilmesine imkan vermek ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla tarihi ve turistik...

24.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:05 5 bin yıllık tuz mağarasında ders
Şehit Korhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Yaşadığım Şehri Öğreniyorum" projesi kapsamında okul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tanıyabilmesine imkan vermek ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla tarihi ve turistik değerlere ziyaretler gerçekleştiriliyor.
Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri açık büfe dersinin 5 bin yıllık olan Tuz Mağarası'nda işlediler. Tuz Mağarası'nda işlenen ders kapsamında öğrenciler hünerlerini sergileyerek çeşitli yiyecek ve içecekler ürettiler. Üretilen yiyecekler katılımcılara ikram edildi.
Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Kocaoğlu yaptığı açıklamada, "Kültürel ve tarihi geçmişimizi geleceğimize taşımak ve ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek, göstermek burada yaşayan herkesin görevi olmalıdır. Bu sayede bu etkinliği gerçekleştirilmesine vesile olan Çankırı Belediyesi, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğimiz esnasında, Tuz Mağarası'nı gezmeye gelen misafirlere de öğrencilerimiz tarafından yapılan ürünlerin ikram edilmesinden büyük mutluluk duydum" şeklinde konuştu.
Hilmi Çelikel/İHA)

Kuruçay, Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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