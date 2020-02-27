5 bine yakın üniversite öğrencisi 'Genç İSG' sempozyumuna katıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak için 9 üniversitede 5 bine yakın öğrencinin ' Genç İş Sağlığı ve Güvenliği' (Genç İSG) sempozyumuna katıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak; toplumun en temel birimi olan aileden başlayarak sağlıklı ve güvenli bir gelecek için güvenlik kültürünün kazandırılmasında herkese ulaştıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) işbirliğinde, Ankara, Aydın, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Van olmak üzere 9 üniversitemizde 5 bine yakın öğrencimize 'Genç İSG' sempozyumu verildi. Sempozyumlar kapsamında, 'Tasarımda İş Sağlığı ve Güvenliği', 'Sanayi 4.0 ve İSG'nin Dönüşümü' ve 'Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor' başlıklarında sahadan ve akademik hayattan uzmanlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, -