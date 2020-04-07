5 binin üzerinde konteyner dezenfekte edildi

Sabaha kadar süren çalışmalarda ekipler, konteynerleri teker teker yıkadıktan sonra ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ekipleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kent genelinde sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için her gece dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.Saat 22.00'den sonra sahaya çıkan dezenfekte ekipleri,sabaha kadar Buca sokaklarındaki yer altı ve yer üstü tüm çöp konteynerlerini teker teker temizliyor.

5 BİN KONTEYNERE TAM DEZENFEKSİYON

Çöpleri boşaltıldıktan sonra konteynerler ilk olarak köpüklü suyla yıkanıyor. Yıkama işleminin ardından ekipler, konteynerlerdeki dezenfektasyonun daha uzun süre kalabilmesi için bakanlık onaylı ilaçlarla tam sterilizasyon sağlıyor. Buca'nın 47 mahallesinde yer alan toplam 5 binin üzerindeki çöp konteyneri, her gece temizlenmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler