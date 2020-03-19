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5 büyüklüğünde deprem(4)

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

19.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:42
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.
Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 5 büyüklüğünde deprem(4)

Kaynak: AA

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5 büyüklüğünde deprem(4)
Etiketler : Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Deprem, Güncel

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