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5. CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı" açıldı.

23.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:365. CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı" açıldı.
Vali Ali İhsan Su, CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılış töreninde, yaklaşık 150 bin kitap severin fuarı gezmesinin hedeflendiğini söyledi.
Kitabın, insan hayatında önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Su, "Bilgi edinmenin temel kaynaklarından biri kitaplardır. Edinilen bilgilerin depolanmasını, kayda geçirilmesini ve kaybolmamasını sağlayan unsurlardan biri yine kitaptır." dedi.
CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut da 15 bin metrekarelik alanda açılan fuara 150'den fazla yayınevinin katıldığını belirtti.
Bulut, Ahmet Ümit'in de aralarında olduğu yazarların imza günlerinde okuyucularıyla bir araya geleceğini söyledi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen ve öğrencilerin ücretsiz ziyaret edebileceği fuar, 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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