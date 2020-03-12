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5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evli ve 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), evinde bıçaklanarak öldürüldü.

12.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:25
5 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evli ve 5 çocuk annesi Gönül Güngör (55), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis , cinayet şüphelisi olarak kadının akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen oğlu B.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, dağınık olan evde, Güngör'ü kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda bıçak darbeleri olan Güngör'ün öldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kadının akli dengesi yerinde olmayan oğlu B.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Bafra, Güncel

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