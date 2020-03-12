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5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu

5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu -Öldürülen kadının çocukları sinir krizi geçirdi Samsun'un Bafra ilçesinde 55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.

12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:59
5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
-Öldürülen kadının çocukları sinir krizi geçirdi
SAMSUN - Samsun 'un Bafra ilçesinde 55 yaşındaki 5 çocuk annesi bir kadın evde boğazı kesilmiş bir vaziyette ölü bulundu.
Olay, Dededağ Mahallesi Kapalı Cezaevi yolunda bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında 55 yaşındaki Gönül Güngör'ün evine misafirliğe gelen komşuları kapının açık ve evin dağınık olduğunu görünce şüphelendi. Eve giren komşuları, Gönül Güngör'ü vücudunun çeşitli yerleri kesilmiş halde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen İlçe Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri, Gönül Güngör'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Feci şekilde öldürülen kadının cesedi olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Bafra, Yerel

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