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5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

5 çocuklu ailenin televizyon sevinci Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimin televizyondan verildiği bu günlerde, evlerindeki televizyonları arızalanan, alım güçleri olmadığı için de yenisini alamayan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Mersin Büyükşehir Belediyesince...

04.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:45
5 çocuklu ailenin televizyon sevinci
Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimin televizyondan verildiği bu günlerde, evlerindeki televizyonları arızalanan, alım güçleri olmadığı için de yenisini alamayan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Mersin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasının sevincini yaşıyor
MERSİN - Mersin'de evlerindeki televizyon arızalandıktan sonra yenisini alamadıkları için çocukları televizyondan verilen eğitimden mahrum kalan 5 çocuklu aile, talep ettikleri televizyonun Büyükşehir Belediyesince karşılanmasının sevincini yaşadı.
Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Açıkada ailesinin evlerinde uzun süredir kullandıkları eski model televizyon bir süre önce bozuldu. Engelli olduğu için çalışamayan baba Bülent Açıkada maddi imkansızlıklar nedeniyle yeni bir televizyon alamayınca, ortaokul ve ilkokula giden 4 çocuğu, televizyondan verilen eğitimden mahrum kaldı. Durumu öğrenen çocuklardan birinin öğretmeni, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek aileye bir televizyon temin edilmesi talebinde bulundu. Öğretmenin girişimleriyle konudan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını döneminde çocukların eğitimlerinden mahrum kalmaması için ivedilikle televizyon temin ederek ailenin talebini karşıladı. Alınan televizyon, sosyal hizmet uzmanı gözetiminde aileye teslim edilirken, çocuklar büyük sevinç yaşadı. Aileye ayrıca gıda yardımı da yapıldı.
Engelli olduğu için çalışamadığını ve devletin verdiği engelli maaşının dışında bir gelirinin olmadığını söyleyen baba Bülent Açıkada, "Bu yüzden yeni bir televizyon alamadım. Çocuklarımda bu nedenle televizyondan verilen eğitimi alamıyordu. Kızımın öğretmeni durumu öğrenince devreye girdi. Sağolsun Mersin Büyükşehir Belediyesi talebimize olumlu yanıt verdi. Artık çocuklarım eğitimden mahrum kalmayacaklar" dedi.
11 yaşındaki kızı Kamile Açıkada ise televizyon yokken kitaplardan ders çalıştığını, kardeşlerini de bu şekilde ders çalıştırdığını ifade ederek, televizyon sayesinde eğitimini daha sağlıklı alabileceğini söyledi. 5 çocuklu ailenin televizyon sevinci

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Genel

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5 çocuklu ailenin televizyon sevinci
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