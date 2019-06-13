5.Demirdere Erik ve Kiraz şenliği

Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'ncisi düzenlenecek Erik ve Kiraz Şenliği 16 Haziran Pazar günü yapılacak. Yöre ürünlerinin tanıtılması ve Pazar oluşturulması amacıyla yapılan etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcıların rahat ve huzurlu bir şekilde günü geçirmeleri için gerekli önlemler alınırken, şenlik kapsamında stantlar açılacak. Mesire alanlarına oluşturulan piknik masaları ise vatandaşlara kolay sağlayacak. Demirdere Mahallesi şenlik alanında saat 13:00'te başlayacak etkinlikte; Fatoş Kadıoğlu, Bahar Şahin ve Komedi Dans Üçlüsü yer alıyor.

Kaynak: Bültenler