5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Memur-Sen'in Trabzon Giresun , Artvin, Ordu ve Gümüşhane temsilcileri, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.Memur-Sen Trabzon Şube Başkan Vekili İdris Aydın, zam teklif oranlarının, hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını söyledi.Aydın, beraberindeki sendika üyeleriyle Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, "Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var." dedi.İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifin bir kenara konulması gerektiğini savunan Aydın, "Uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan olduğuna inanıyoruz. Biz, eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil, yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz." diye konuştu.GiresunMemur-Sen Giresun İl Başkanı Muhammet Sarı, teklifin tamamlanmaya ve ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğu söyledi.Sarı, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı için yüzde 3,5+3 ve 2021 yılı için yüzde 3+2,5 zam teklifinin, hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını öne sürdü.Bu oranların enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun olmadığını aktaran Sarı, "Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor." dedi.Sarı, "memuru enflasyona ezdirmeyiz" vaadinin hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerektiğini işaret ederek, şunları kaydetti:"Hiç olmasa hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmeli ve masaya getirilmeliydi. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. "ArtvinMemur-Sen Artvin İl Başkanı İbrahim İnce, teklifin eksiklerinin ve hatalarının bir an önce gidermesi gerektiğini söyledi.İnce, sendika binasındaki basın açıklamasında, "Kamu işvereni, görüşmelerin 16. gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu işverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip." diye konuştu.İnce, "Hükümet bu teklifin yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir." ifadelerini kullandı.GümüşhaneMemur-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Musa Uncu, teklifin eksiklerinin ve hatalarının da bir an önce gidermesi gerektiğini ifade etti.Uncu, "Toplu pazarlık masasına işveren tarafından sunulan ilk teklifin özeti bizim açımızdan şudur, 'buçuğu çok, hükmü yok' işveren teklifidir. Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı, evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyat'a pirince gitmektir. Kamu işvereni hem Dimyat'a pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin." ifadesinde bulundu.OrduMemur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk, eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil, yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istediklerini bildirdi.Çelenk, yaptığı yazılı açıklamada, toplu pazarlık masasının sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası olmadığını vurgulayarak, masada haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendirildiğine işaret etti.Örgütlü güçlerini, hak ettiklerini kendilerine teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istediklerini aktaran Çelenk, yeni bir teklif ve yeni bir eşik beklediklerini kaydetti.