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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

17.08.2019 16:47 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika binasında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Siirt Temsilcisi Murat Şeker, 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin sunduğu yüzde 3,5 artı yüzde 3 ve yüzde 3 artı yüzde 2,5 zam teklifinin yetersiz olduğunu savundu.
Şeker, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini bitirecek bir teklif beklemeyi arzuladıklarını aktardı.

Memur Sen, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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