Haberler» Güncel» Haber

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.

19.08.2019 14:56 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.
Sendikanın İl Temsilcisi Nedim Ünal, Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin normal seyrinde ilerleyemediğini söyledi.
Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafının konuları müzakere etmeye yanaşmadığını ifade eden Ünal, zam konusunda milyonlarca memur ve memur emeklisinin çözüm beklediğini dile getirdi.
Grup, konuşmaların ardından eylemi sonlandırdı.

Türkiye Kamu Sen, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:06   Fetih Müzesi'nde "Ara Güler Fotoğraf Sergisi"
15:06   Yeni evlenen çift su sorununa böyle dikkat çekti
15:06   Memur sendikalarından hükümetin teklifine protesto
15:05   Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak
15:05   İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı (1)
15:05   Nevşehir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
15:05   Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı