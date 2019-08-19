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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.

19.08.2019 15:22
5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.
Sendikanın İl Temsilcisi Nedim Ünal, Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin normal seyrinde ilerleyemediğini söyledi.
Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafının konuları müzakere etmeye yanaşmadığını ifade eden Ünal, zam konusunda milyonlarca memur ve memur emeklisinin çözüm beklediğini dile getirdi.
Grup, konuşmaların ardından eylemi sonlandırdı.
5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Türkiye Kamu Sen, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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