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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kayseri Şubeler Platformu, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

25.08.2019 16:34 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kayseri Şubeler Platformu, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Sivas Caddesinde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Kayseri Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanı Orhan Karakaya, memurlar için zam tekliflerini kabul etmediklerini belirtti.
KESK olarak sadece üyelerini değil, ülkede yaşayan herkesin insanca, kardeşçe birlikte yaşamasını istediklerini ve bunun mücadelesini verdiklerini kaydeden Karakaya, şunları söyledi:
"Biz KESK olarak teklif edilen yüzdelik, komik zamları, sözleşmeli, güvencesiz çalışmayı reddetmek, insanca yaşanacak bir ücret, kadrolu, güvenceli çalışma hakkı, hakkımız olan 3600 ek gösterge, yıpranma payı, emeklilik hakkımız verilsin diye 27 Ağustos Salı günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacağız."

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Karakaya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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