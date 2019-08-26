5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcilği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

Zafer Meydanındaki mitingte konuşan Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin, uyuşmazlıkla sonuçlandığını söyledi.

81 ilde 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' temasıyla sahada olduklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Memur-Sen'in ve bağlı sendikalarının titiz çalışmalarla, sahanın nabzını tutarak oluşturduğu ve kamuoyuna 'makul teklifler' olarak deklare ettiği 657 teklifine karşın kamu işveren heyeti maalesef malül tekliflerle masaya gelmiş ve ardından toplu sözleşme sürecini hiç yaşanmayan bir süreç olarak tarihe kaydetme iradesi göstermiştir. Bu iradenin sonucu olarak süreç uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidilmiştir."

Bütün dikkatlerini Hakem Kuruluna yönelttiklerini aktaran Arslan, "Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun Hakem Kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.

Mitingte, davul ve zurna çalan sendikalılar, '20 günlük emek boş sayılamaz', 'Memuruz, haklıyız, kazanacağız', 'Hakem heyeti, sağlasın adaleti' ve 'Ek gösterge, katsayı hakkımız refah payı' sloganları attı.

Kaynak: AA