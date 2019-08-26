Haberler» Güncel» Haber

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

Memur-Sen Elazığ Şubesi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

26.08.2019 15:38 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Memur-Sen Elazığ Şubesi, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasında, Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük bir emek verdiklerini söyledi.
Bu süreçte heyeti desteklemek için birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Bahşi, şöyle devam etti:
"Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Hakem kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun hakem kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır, alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz."

Memur Sen, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:13   Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi 125'inci gününde
17:12   Erdek'te dere yatakları temizleniyor
17:12   Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı
17:12   'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' kapsamında 50 kadın öğretmen Ankara'da buluştu
17:12   "Sporcu Performans Ölçüm Merkezi sporculara destek olacak"
17:10   Sivas ve tokat'ta memur-sen'den toplu sözleşme tepkisi-tokat
17:10   Emo'dan Başkan Büyükerşen'e ziyaret