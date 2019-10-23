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5. Dünya Wushu Şampiyonası

15. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.

23.10.2019 20:34
15. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası sona erdi.
Çin'in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde taolu ve sanda kategorilerinde final müsabakaları yapıldı.
Maçların ardından şampiyonanın dünkü müsabakasında sanda kategorisi kadınlarda 52 kiloda dünya üçüncüsü olan Zeynep Alipaşaoğlu, düzenlenen törenle bronz madalyasını aldı.
Türk Milli Takımı'nın milli sporculara haksız muamele yapıldığı gerekçesiyle yönetimi protesto ederek taolu kategorisinde kalan müsabakalara katılmama kararı alıp yarışmadan çekildiği şampiyonada, finallerde Türk sporcular yer almadı.
Kadınlar sanda kategorisinde 65 kiloda dünya ikincisi olan Ece Çakır gümüş, 48 kiloda dünya üçüncüsü olan Hayriye Türksoy bronz madalyanın sahibi olmuştu.
5. Dünya Wushu Şampiyonası

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: AA

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