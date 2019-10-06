5 Ekim 2019 Haberleri

1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası fena patladı: Galatasaray bu şekilde lakayıt, ciddiyetsiz olmaz Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı! İşte ilk sözleri Rıdvan Dilmen: Fatih Terim kolaya kaçmaya başladı CHP tüzüğünü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne göre revize etti Mansur Yavaş açıkladı: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli yapılacak Hadise'den Demet Akalın'a: İyi ama onun da kocası yok Feghouli'den Fatih Terim'e tepki AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Kim Milyoner Olmak İster yarışmasınının milyonluk sorusu belli oldu Hikmet Karaman'dan istifa sinyali Rakibine yumruk atan Mariano sosyal medyayı salladı Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü Baiano gözyaşları içinde oyundan çıktı Angelina Jolie Brad Pitt ile ilişkisinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak Bayern Münih evinde Hoffenheim'a kaybetti! Bu sezon ilk yenilgisini aldı Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim Göztepe evinde Kayserispor'u rahat geçti: 4-0 Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor Liverpool, 90+4'te attığı penaltı golüyle Leicester City'yi yendi Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü Hamile eşini ve iki kızını öldüren adam olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı: HDP'yle görüşmemiz için PKK terörünü lanetlemeleri lazım