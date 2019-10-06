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5 Ekim 2019 Haberleri

5 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

06.10.2019 00:185 Ekim 2019 Haberleri

İstanbul, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:19 Bakanlar ve milletvekilleri siyasete futbol arası verdi
00:18 5 Ekim 2019 Haberleri
23:52 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
21:06 Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi
20:50 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan İBB'den çıkarılan işçilere destek
20:46 CHP Grup Başkanvekili Özel: "Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık"
20:27 Başkentli kadın üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el sıkışıyor