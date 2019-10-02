Haberler » 3. Sayfa » Haber

5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

Kayseri'de, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi sopayla döverek darp ettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa, toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Sanıklardan biri tüm suçu üstlenerek "Arkadaşlarımın hiç alakası yok, onların tahliye olmasını istiyorum." dedi

02.10.2019 17:11

Geçen yıl 27 Ekim'de meydana gelen olayda Faruk Ç., Murat K., Samet G., Olcay K. ve Mahmut M. bir araya gelip, önceden tanıdıkları Timur T. ve Özkan Y.'yi, etrafı ağaçlarla çevrili ıssız alandaki eve çağırıp darp ettikten sonra tecavüz etmişlerdi. Timur T. ve Özkan Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

"BEN PLANLADIM, ONLARIN TAHLİYE OLMASINI İSTİYORUM"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Faruk Ç., "Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni" dedi. Diğer sanıklar da olayla hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

51 YIL 1'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanıklara, yağma, yağmaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve şantaj suçlarından toplam 51'er yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

Kayseri, 3. Sayfa

YORUMLAR(3)
SEREN CANJ:Niye şaşırdınız türkiye de zaten bu olaylar çok oluyor çoğu erkek zaten erkek erkeğe gizli saklı tam gaz devam ediyor lar sağda solda anlayan anladı bu tarz olaylar ve artı cinayetler çok duyacaz daha böyle şeyler duyulmayanlar var
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AAAANKKY:İşte böyle haberlerle gelin o hakimin ellerinden öperim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ:Midem bulandı Allah belalarini vb versin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:27 Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
19:25 Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu
19:22 Devrilen midibüste şoförün burnu bile kanamadı
19:22 Ordu'da fındık hırsızları cezaevinde
19:17 Aranan şahıs polisi karşısında görünce 2. kattan atladı
19:15 Kırıkkale'de kurtlar sürüye saldırdı, 10 koyun telef oldu
19:14 Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu