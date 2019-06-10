10.06.2019 16:15
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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Kocaeli'de yaşanan iğrenç olay çocukların kendi aralarındaki konuşmayla ortaya çıktı. Bakkal işleten Zeki B., 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bakkal işleten Zeki B.(38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Körfez Güney Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUKLARIN KONUŞTUĞUNU DUYDU

Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı.

Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.'yi darp etti. Polis, Zeki B.'yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi.

5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı
Kaynak: DHA
3. Sayfa, Güncel

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