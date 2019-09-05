5 eylül perşembe dha spor gündemi

(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor!
Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım
Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız
Süleyman Karadeniz: İlk hedef altın madalya
Soner Demirtaş: Tecrübeli bir takımız
Selahattin Kılıçsallayan: Olimpiyatlara 1 yıl öncesinden kota almak avantaj
İbrahim Çiftçi: İlk hedefim olimpiyat kotası alabilmek
Süleyman Atlı: Olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum
Muhammed Nuri Kotanoğlu: Son yılların en iyi takımı 'güreş takımı'
Fatih Erdin: Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılmak
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18: 30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.30 A Milli Takım, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda Çekya ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10: 30 - 18: 30 Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BİNİCİLİK
11 Balkan Ülkesi'nin katılımı ile düzenlenen Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde devam edecek.
NAİM SÜLEYMANOĞLU
20.00 Yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için hazırlanan film ve kitabın tanıtımı yapılacak.