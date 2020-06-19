5 FETÖ şüphelisinin yakalandığı operasyonu drone kaydetti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi.

19.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:17
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında önceki gün düzenlediği operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Havadan drone ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda polis, resmi ve sivil ekip araçlarıyla operasyonun düzenleneceği bölgelere ilerliyor.
Ekipler, tespit ettikleri binalara girip şüphelilere ait dairelere yöneliyor.
Operasyonun son aşamasında ise zanlılar binalardan çıkartılarak polis araçlarına bindiriliyor.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 61 zanlı yakalanmıştı.
i. 5 FETÖ şüphelisinin yakalandığı operasyonu drone kaydetti

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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