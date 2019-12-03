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5 fotoğraf derneğinden "İnsana Dair" kareler

İstanbul Fotoğraf Dernekleri Platformunun ANAFOD, BEYFOTODER, BÜFOD FOTOGEN ve İFSAK fotoğraf dernekleri Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde "İnsana Dair" temalı fotoğraf sergisini, vatandaşlarla buluşturdu.

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:325 fotoğraf derneğinden
Fotoğraf Dernekleri Platformunun ANAFOD, BEYFOTODER, BÜFOD FOTOGEN ve İFSAK fotoğraf dernekleri Atatürk Kültür Merkezi'nde "İnsana Dair" temalı fotoğraf sergisini, vatandaşlarla buluşturdu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İnsana Dair" temalı fotoğraf sergisinde usta fotoğrafçıların kadrajından yansıyan eserler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İnsan odaklı fotoğraf karelerinin ve fotoğraf sanatçılarının birbirinden değerli çalışmalarının yer aldığı sergi Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmeye devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı sergide emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Kültür ve sanatta öncü bir kentiz. Bu güzel sergiyi bizlerle buluşturan beş derneğe de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılara katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Büyükçekmece kültür ve sanatta örnek bir ilçe olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Başkan Akgün'e teşekkür

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) Başkanı Hürriyet Akın, İstanbul'un beş önemli fotoğraf derneğinin çok özel bir sergiye imza attığını ifade ederek, fotoğraf sanatına verdiği desteklerden ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı Sefa Ulukan'da konuşmasında serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

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