Haberler» Güncel» Haber

5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar bize intikal eden 2 arkadaşımızın dilekçesi var. Onları da onayladık" dedi.

26.08.2019 12:22
5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 generalin istifa ettiği iddialarına ilişkin, emeklilik talebinin doğal bir durum olduğunu belirterek, bu yönde talepte bulunan 2 generalin dilekçelerinin onaylandığını söyledi.

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzincan´a geldi. Askeri uçakla gelen Bakan Akar ve komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı. Heyet daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı´na geçti.

"ONLARI DA ONAYLADIK"

Bazı generallerin istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yapan Akar ''Arkadaşlarımız hizmetlerini tamamlamasına müteakip hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler bu doğal bir durum. Şu ana kadar bize intikal eden 2 arkadaşımızın dilekçesi var. Onları da onayladık'' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

"5 GENERAL İSTİFA ETTİ" İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) son YAŞ ve atama kararlarına yönelik tepkilerin beraberinde istifaları getirdiği ileri sürülmüştü.

İddiaya göre istifa eden isimler;

  • Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
  • Tuğgeneral Recep Özdemir
  • Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir
  • Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay
  • Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam

Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyorBakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı

Hulusi Akar, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20   Akşener'den Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
14:19   AA'nın 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı
14:18   Balıkesir Avlu, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı
14:18   Suriyeli kız çocuklarının "saçlarına örgü, yüreklerine kardeşlik" götürecekler
14:18   Bağlar Belediyesi'nden camilerde temizlik çalışması
14:16   Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
14:16   Toprak işlemesiz tarım yaygınlaşıyor