5 Gollü Maçta Kazanan Ev Sahibi

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında TY Elazığspor
, sahasında Eskişehirspor
'u 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada orta sahada topu kapan Mehmet'in pasında ceza yayı üzerinde İbrahim Halil
'in plase vuruşu ağlara gitti. 0-1 28. dakikada ceza sahası içinde Fıratcan'ın pasında topla buluşan Alperen'in şutu az farkla dışarı çıktı. 32. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ahmet kafayla topu filelere gönderdi. 1-1 47. dakikada Tatos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Yiğit kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 1-2 55. dakikada Adem'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmet Aras
, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1 72. dakikada ceza sahası içinde Mehmet'in vuruşu savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan İbrahim Halil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2 82. dakikada Kadir Bekmezci
'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kurtardı. 90+5. dakika Ahmet Aras'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ekrem kalesini gole kapattı.
---KÜNYE---
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Kaan
Çalışır x, Mehmet Emin Tuğral x Elazığspor: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi
xx, Emre Öztürk xx, Ali Fırat Okur xx, Mehmet Yiğit xxx, Kadir Bekmezci xx, Bjarnason xx, Tatos xx (Diarra dk. 89 ?), Serkan Kurtuluş
xx (Eren dk. 72 x), Ahmet Aras xxx, Lamine Diarra
xx (Kadir Taşoğlu dk. 78 ?) Yedekler: Ahmet Doğan
, Onur Alsu, Enes Batın Kaplan xx, Erhan Çinar Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan
x, Semih Güler
xx, Tolga Yakut x (Talha dk. 60), Alperen Kocabaş
xx, Mehmet Fevzi Yıldırım
xx, Furgan Polat xx (Kaan dk. 83 ?), Mehmet Özcan
xx, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner
xxx, Cemali Sertel xx, Fıratcan Üzüm x (Bedirhan dk. 40 x) Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın
, Furkan Balaban
, İsmail Oykun, Metehan Altunbaş Goller: Ahmet Aras (dk. 32 ve 55), Mehmet (dk. 47) (Elazığspor), İbrahim Halil (dk. 6 ve 72) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Kadir Bekmezci, Bjarnason (Elazığspor), Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali, Semih (Eskişehirspor)
(İHA)
İbrahim Halil,Eskişehirspor,Elazığspor
11 Kasım 2018 Pazar 15:56