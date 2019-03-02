5 Gollü Maçta Kazanan Fener

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Moroziuk'un ortasında ceza alanı içinde Melnjak topu filelere gönderdi. 0-1 18. dakikada topla buluşan Zajc'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı. 22. dakikada sol taraftan Miha Zajc'ın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Serdar, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşla takımına eşitliği getiren golü attı. 1-1 40. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza alanı içinde Hasan'ın şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Moses'in şutunu ise kaleci Gökhan çeldi. Topu önünde bulan Soldado, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1 42. dakikada Fenerbahçe Moses'le hızlı atağa kalkmak isterken Moroziuk oyuncuyu düşürdü ve ikinci sarı kartın sonunda kırmızı görerek Halil Umut Meler tarafından oyun dışına atıldı. 46. dakikada sağ kanattan Moses'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali'nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi. 55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç'in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2 62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena'nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı. 66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç'in Skrtel'den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 80. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane'nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi. 84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2 90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici'nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi.KÜNYEStat: Ülker Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Moses xxx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Valbuena xxx (Mehmet Ekici dk. 68 xx), Zajc xx (Ayew dk. 57 xx), Tolgay xxx, Soldado xx Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Şener, Jailson, Frey Teknik Direktör: Ersun Yanal Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk x, Abarhoun xx, Awaziem xx, Melnjak xx, Azubike xx (Musa dk. 85 ?), Abdullah x, Umar Aminu xx (Segovia Samudio dk. 73 x), Nakoulma x (Saadane dk. 46 xx), Boldrin xx, Vedat Muriç xxx Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40), Moses ( dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4 ve 55) (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor) Sarı kartlar: Ayew, Serdar (Fenerbahçe), Abdullah Durak, Saadane (Çaykur Rizespor)(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)