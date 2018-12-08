5 Gollü Maçta Kazanan Osmanlıspor

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Afjet Afyonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Kılıç plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciden dönen topa sert vuran Ersel Aslıyürek'in şutu ağlara gitti. 1-1 65. dakikada Sinan Kurt'un ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 2-1 85. dakikada Osmanlısporlu oyuncuların ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem penaltı verdi. 86. dakikada Oltan Karakullukçu'nun kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2 89. dakikada Seyfettin Sedef'in ceza sahası içerisindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada Anıl Karaer'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-2
KÜNYE
Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Furkan Ürün xx, Enes Ata xx Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl Karaer xxx, Ndiaye xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Tugay Kacar xx, Hasan Kılıç xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xx (Caner Arıcı dk. 82), Eric Ayuk xx (Beykan Şimşek dk. 60 xx), Mertan Caner Öztürk xx Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Eren İyican, Sharafabad, Furkan Yaman, Furkan Özçal Teknik Direktör: Osman Özköylü Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Seyfettin Sedef xx, İsmet Benli xx, Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, Mendy xx (Oltan Karakullukçu dk. 70 xx), Yasin Yener xx (Enes Ata dk. 80 x), Sinan Özkan xx (Aykut Uluç dk. 85 x), Ersel Aslıyürek xxx Yedekler: Ahmet Kaaan Elçi, Timuçin Aşcıgil, Onur Ramazan Toprak, Erdi Zengin Teknik Direktör: Serhat Güller Goller: Hasan Kılıç (dk. 2) Sinan Kurt (dk. 65) Anıl Karaer (dk. 90)(Osmanlıspor), Ersel Aslıyürek (dk. 20), Oltan Karakullukçu (dk. 86) (Afjet Afyonspor) Sarı Kartlar: Tugay Kacar (dk.26), Ndiaye (dk. 85), Caner Arıcı (dk. 90+1) (Osmanlıspor) İsmet Benli (dk. 29), Yasin Yener (dk. 62), Bayram Çetin (dk. 76) (Afjet Afyonspor) Kırmızı Kart: Seyfettin Sedef (dk. 89) (Afjet Afyonspor)
(Faruk Çidem/İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01