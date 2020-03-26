Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı

5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler kurtarıldı.

26.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:43
5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı
HAKKARİ – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler kurtarıldı.
İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaatın en üst katında mahsur kalan köpekler için Yüksekova Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, korku halinde olan ve saldırganlaşan köpekleri iğneyle bayılttıktan sonra indirdi. Yaptıkları tedavi sonrası köpekleri gözetim altına aldıklarını ifade eden Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Köpekler 5 gündür merdivenden çıktıkları inşaattan inemiyorlar. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla köpekleri indiremeyince bize haber verdiler. Bizde gidip normal aparatlarla indirmeye çalıştık, ama köpekler ya açlıktan ya da korktuklarından saldırgan oldukları için iğneyle uyutup öyle indirdik. Hayvanlara gerekli antibiyotik vitamin desteğinde bulunduk" dedi. 5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haberin Videosu :

5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››5 gündür inşatta mahsur kalan köpekler kurtarıldı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:02: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu - Haberler 17:02: Covid-19: Yunanistan'da Müslüman azınlık köyü karantinaya alındı - Haberler 17:01: İpekyolu'nda caddeler köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi - Haberler 17:00: Şırnak'ta öğrenciler maske üretimine başladı - Haberler 16:58: Keçiören'de 3 ton sahte dezenfektan ele geçirildi - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:04: 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı - Haberler 15:50: Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu - Haberler 15:45: Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak