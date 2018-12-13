5 Gündür Kayıp Olan Kişi Ahırda Bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 18:18



13 Aralık 2018 Perşembe 18:18

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahıs kardeşine ait ahırda bulundu.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan Şükrü Öksüz (40) 5 gün önce evde eşi ve çocuğuyla kavga ettikten sonra evden ayrıldı.Akşam ailesi Öksüz'den haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.Jandarma ekipleri Öksüz'ün gidebileceği yerlerde ve arazide arama yaptı ancak yapılan tüm aramalara rağmen bir sonuca ulaşılamadı.Akşam saatlerinde beldede ikamet eden Öksüz'ün kardeşinin karısı Şükriye Öksüz, evlerinin altındaki ahıra malzeme almak için girdiğinde Şükrü Öksüz'le karşılaştı. Yenge Öksüz, durumu yakınlarına ve Jandarmaya haber etti. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ve polisten çok korkan Öksüz'ün eşini ve çocuğunu darp ettiği, eşi Jandarmaya şikayetçi olur diye, kardeşine ait ahırda 5 gündür saklandığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.