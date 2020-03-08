5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu.
08.03.2020 12:01
Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırdı. Yapılan incelemede cesedin Halis Topsakal'a (60) ait olduğu belirlendi. Gölcük ilçesinde yaşayan Halis Topsakal'ın 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, yakınlarının kendisinden haber alamadığı ortaya çıktı. Topsakal'ın yakınları tarafından 5 gündür her yerde arandığı öğrenildi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Topsakal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Topsakal'ın cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Topsakal'ın ölüm sebebi ise otopsi sonuçlarının çıkması ile belli olacak. - KOCAELİ
Edinilen bilgilere göre, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırdı. Yapılan incelemede cesedin Halis Topsakal'a (60) ait olduğu belirlendi. Gölcük ilçesinde yaşayan Halis Topsakal'ın 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra kaybolduğu, yakınlarının kendisinden haber alamadığı ortaya çıktı. Topsakal'ın yakınları tarafından 5 gündür her yerde arandığı öğrenildi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Topsakal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Topsakal'ın cenazesi, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Topsakal'ın ölüm sebebi ise otopsi sonuçlarının çıkması ile belli olacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :5 gündür kayıp olan şahsın cesedi denizde bulundu
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