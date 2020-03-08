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5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin sevimli maskotu oldu

- 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin sevimli maskotu oldu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, sevimliliğiyle vatandaşların ilçede maskotu oldu.

08.03.2020 09:19
- 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin sevimli maskotu oldu
ERZİNCAN - Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, sevimliliğiyle vatandaşların ilçede maskotu oldu.
Sahibinin peşinden hiç ayrılmayan, lokantada müşterilerin ilgi odağı olan 'Yetim' adlı kuzu, Kemaliyelilerin sevgi yumağı oldu. 5 günlükken annesini kaybeden kuzuyu Şevki Bozkurt, 14 Şubat Sevgililer Gününde köyden getirerek eşine hediye etti. Bozkurt ailesinin adeta bir ferdi olan kuzu, biberonla beslenerek Şevki Bozkurt'un en yakın arkadaşı oldu. Şevki Bozkurt'un peşinden hiç ayrılmayan evde, işyerinde kendisine eşlik eden kuzu, Turistik Doğu Ekspresiyle Kemaliye'ye gelen vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Lokanta içerisinde, ilçe sokaklarında dolaşarak kendisini vatandaşlara sevdiren kuzu, kısa sürede Kemaliye'nin maskotu haline geldi.
Şevki Bozkurt, "Yetim 5 günlükken annesini kaybetti. Bende köyden alarak 14 Şubat Sevgililer Gününde eşime hediye ettim. Bir güzel yıkayıp temizledikten sonra bize çok alıştı. Ailenin bir ferdi oldu. Ben nereye o oraya geliyor. İlçede herkes onu çok seviyor" dedi. 5 günlükken annesini kaybeden kuzu, ilçenin sevimli maskotu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : 14 şubat, Erzincan, Kemaliye, Yerel
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