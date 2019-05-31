Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri ve Karakavak İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, "5 Haziran Dünya Çevre Günü
" dolayısıyla Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın önemine dikkati çekti.
Çevrenin korunması gerektiğini bildiren Baruş, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için "sıfır atık" konusunda daha da bilinçlenilmesi gerektiğini ifade etti.
Baruş, çevre bilinci ve duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Fikret Onhan ise Sıfır Atık Projesi çerçevesinde anaokulları ve ilköğretim okullarında "Sıfır Atık" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Böylece küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızda çevre bilincinin oluşması hedeflenmiştir. Katılıma destek verdikleri için başta öğretmenlerimize, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Aydın
Baruş, daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında Sıfır Atık Projesi'ne katılan Karakavak İlkokulunun 27 öğrencisine katılım belgesi ile bisiklet hediye etti.
Kaynak: AA
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