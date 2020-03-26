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'5 helikopterle havadan dezenfektan sıkılacak' paylaşımlarına valilikten açıklama

Kırklareli Valiliği, "5 helikopter sprey ile dezenfektan sıkacak" gibi paylaşımları yalanladı.

26.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:49
'5 helikopterle havadan dezenfektan sıkılacak' paylaşımlarına valilikten açıklama
Kırklareli Valiliği, "5 helikopter sprey ile dezenfektan sıkacak" gibi paylaşımları yalanladı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanmaları için çalışmalar yapıldığı daha önce belirtilmişti. Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yayılan 'korona virüsü yok etmek için bu akşam saat 23.30'da kimse dışarı çıkmasın, kapı penceresini kapatsın, havadaki 5 helikopter sprey ile dezenfektan sıkacak' yönündeki paylaşımlar asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden takip edebilirsiniz" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel

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