5 İl İçin Meteorolojik Uyarı

Diyarbakır Valiliği
, Diyarbakır, Şanlıurfa
, Mardin
, Batman
ve Siirt
'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olabileceğinin tahmin edildiğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını
ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde beklenilen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren 1 Aralık
Cumartesi öğle saatlerine kadar zaman zaman etkisini artırarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt'te kuvvetli olacağı (30-60 kg/metrekare) tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR
Mardin,Şanlıurfa,Siirt,Diyarbakır
29 Kasım 2018 Perşembe 16:31