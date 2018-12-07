5 İlde 'Bylock' Operasyonu: 8 Gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen 'Bylock' operasyonunda 42 kişi hakkında yakalama çıkartıldı. İstanbul
'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanması ve İstanbul'da Fatih
, Güngören
, Zeytinburnu
ve Bağcılar
ilçelerinde ki yapılanmayla ilgili çalışma başlattı. Polis
ekipleri şüphelilerin İstanbul, Aydın
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Burdur
'da olduğunu belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 42 şüphelinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul'da 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a getirilmesini bekliyor. İstanbul'da gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi
'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 14:23