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5 ilde FETÖ operasyonu: 10'u doktor 18 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 10'u 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:105 ilde FETÖ operasyonu: 10'u doktor 18 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 10'u 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olan 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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