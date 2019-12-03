Haberler » Güncel » 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haber

5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:145 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Aralarında Banka Asya'ya destek için para yatırlanların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:36:09