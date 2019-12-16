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5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na 'mahrem imamlık' yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:395 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na 'mahrem imamlık' yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i, gözaltına alınırken, 14'ünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin ifadeleri doğrultusunda örgütten 19 isim tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Konya merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alınırken, 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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