27 Kasım 2018, 11:49
»»

5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 astsubay ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 astsubay ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup muvazzaf 5 astsubay ve askeri mahrem imam olan 1 öğretmen gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş
27 Kasım 2018 Salı 11:49