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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

04.03.2020 07:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:585 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu'na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

4.03.2020 09:20:42