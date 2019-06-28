28.06.2019 13:44
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5 ilde 'sanal bahis' operasyonu: 13 gözaltı

5 ilde

DENİZLİ merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sanal bahis oynattıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın soruşturması kapsamında, internetten sanal bahis oynatan şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Denizli merkezli İstanbul , Diyarbakır , Muğla ve Sinop 'ta eş zamanlı baskınlar yaptı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 19 kişiden 13'ü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyulurken, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
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