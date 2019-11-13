5 ilde suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde eğlence mekanlarında zorla uyuşturucu sattıran bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesinde bulunan eğlence mekanı işleten kişileri tehdit eden bir suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmalarda, liderliğini M.E.'nin yaptığı suç örgütünü belirledi. Şüphelilerin Kadıköy'de eğlence mekanlarının çevresinde zorla uyuşturucu madde sattırıp, eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit ederek uyuşturucu madde satışına karşı gelenleri de silahla yaraladıklarını tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Kocaeli ve Adana'da düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri bazı şüphelileri Tuzla ve Kartal'da bulunan rezidanslarda yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 69 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'Haraç alma', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli yağma', 'Kumar' ve 'Silahla yaralama' ve 'Suçluyu kayırama' gibi çok sayıda suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul