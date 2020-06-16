5 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

5 ilin emniyet müdürü değişti
16.06.2020 02:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:51
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Adana, Güncel, Haber

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