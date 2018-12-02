5'inci Deve Güreşi Festivali'nin Geliri Koçarlı Belediyespor'a

02 Aralık 2018 Pazar 15:48



02 Aralık 2018 Pazar 15:48

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali'nde, 160 namlı deve güreştirildi. Festivalden elde edilen gelir, Koçarlı Belediyespor'a bağışlanacak.'Koçarlı 5'inci Deve Güreşi Festivali', Koçarlı Deve Güreşi Arenası'nda yapıldı. Festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 namlı deve güreştirildi. Havanın güzel olması festivale ilgiyi artırdı. 15 TL'ye bilet alarak alanı dolduran 5 bine yakın kişi, deve güreşlerini merakla izledi. Festivale katılanlardan bazıları, alanda piknik yaparken bazıları da çalınan davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Festivalden elde edilen gelirin geçmiş yıllarda olduğu gibi Aydın Amatör Süper Lig'de mücadele eden Koçarlı Belediyespor'a bağışlanacağı bildirildi.Deve güreşleri öncesi konuşma yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Göreve geldikten sonra Koçarlı'daki 30 yıllık deve güreşi hasretini sona erdirdik. Bu yıl da 5'incisini düzenlemekteyiz. Artık 'Deve Güreşi' denildiğinde Çanakkale'den Antalya'ya kadar birçok ilimizde Koçarlı'nın adı anılır oldu. Koçarlı deve güreşi artık bir marka haline gelmiştir. Bu haklı gurur hepimizin; çünkü biz bunu birlikte başardık. Yeni dönemde de başarmaya devam edeceğiz. Bizler Yörük kültürünün özgür çocuklarıyız. Kültürümüzü hep beraber birlikte yaşatacağız" dedi.Başkan Öztürk, konuşmasının ardından ilçede 30 yılı aşkın süredir devecilik yapan Mehmet Çelik, Zeki Yunus ve Necati Varlı'yı Türk bayrağı ve plaketle ödüllendirdi.- Aydın